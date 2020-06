Raed Arafat, despre măsurile de protecție la primirea unui colet Dupa ce 24 de angajați ai unei firme de curierat din Romania au fost testați pozitiv cu COVID-19, Raed Arafat a vorbit despre pericolul de a te infecta atunci cand primești un colet, dar și despre masurile de protecție obligatorii in acest caz. Angajații uneia dintre cele mai mari firme de curierat din Romania, care lucrau ca manipulanți marfa in depozitul din Ștefanești, județul Ilfov, au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2 . Toți oamenii care au intrat in contact cu aceștia au intrat in carantina la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, iar in depozit s-a intensificat triajul epidemiologic,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

