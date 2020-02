Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a facut un nou apel la informare corecta, spunand: "Sa nu devina fiecare caz o poveste de panica pana ies rezultatele". El a dat exemplul unui asa-zis ordin de ministru elaborat astfel incat sa para real si distribuit pe retele de socializare,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a facut un nou apel la informare corecta in randul populatiei in cazul haosului care a cuprins si Romania in legatura cu coronavirusul....

- Co-președintele Platformei Social - Liberal, Alexandru Coita, susține ca Romania a complet nepregatita in vederea unei pandemii de coronavirus."Pandemia COVID-19 prinde Romania TOTAL NEPREGATITA! PSL propune tuturor liderilor politici un plan de 4 masuri urgente pentru a proteja romanii:…

- Raed Arafat a declarat, la Marius Tuca Show, ca nu comenteaza decizia Tribunalului București in cazul Colectiv deoarece inca nu a citit motivarea instanței, pentru a afla unde s-a greșit și de ce au fost condamnați angajații primariei, anunța MEDIAFAX.„Nu le comentez (condamnarile, n.r.) la…

- Doi pietoni au fost spulberați joi seara de mașini pe drumuri din Dambovița. Este vorba despre o fetița de noua ani, lasata cel mai probabil nesupravegheata. Copila, ranita, a ajuns la spital.In grija medicilor se afla și un barbat, izbit de un alt autoturism. Șoferul susține ca victima i-a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca o decizie in privinta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, va fi luata in urma unei ”evaluari profunde”, potrivit Agerpres. Arafat a declarat recent ca nu iși va da demisia și ca va pleca din țara daca va fi demis.”Asa cum am…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara ca nu demisioneaza din funcție deși și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru “sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”. Intrebat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat duminica, la Antena 3, ca sunt numeroase atacuri la adresa sa și la adresa sistemului de urgența din Romania, dupa filmulețul de la Colectiv care ar fi avut menirea sa provoace emoție, ca nu demisioneza din funcție și…