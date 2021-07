Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate a BNR, a opinat marti ca sistemul bancar romanesc se confrunta cu doua probleme structurale - o bancabilitate redusa si o pondere ridicata a creantelor bancilor fata de stat - care nu pot fi rezolvate imediat.

- Economiștii globali continua sa puna la indoiala implicațiile implementarii blockchain-ului pentru monedele digitale ale bancii centrale. Blockchain, tehnologia care sta la baza criptomonedelor precum Bitcoin ( BTC ), nu este soluția potrivita pentru o moneda digitala a bancii centrale, potrivit…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a transmis Parlamentului o scrisoare in care solicita introducerea in proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, adoptat de Guvern, a unei exceptii, astfel incat membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei…

- Agenda schimbarii climatice are o miza ridicata pentru economia si sistemul financiar din Romania, atat din perspectiva oportunitatilor, cat si a costurilor, in cazul in care tranzitia verde ar fi intarziata, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, mentionand…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a atras atentia, miercuri, ca in tara noastra aproape 700 de localitati nu au medic de familie. ‘In Romania, 14.400 de medici de familie si medici de medicina generala, dintre care 37% au este 60 de ani. In Romania, exista aproape 700 de localitati…

- Șor a spus ca acționarii bancilor pe care el le reprezint sunt gata sa acopere banii lipsa din sistemul bancar, adica miliardul furat, dupa care acești acționari sunt gata sa recupereze acești bani de la cei care intr-adevar au jefuit sistemul bancar. Ilan Șor spune ca el poate sa faca acest…