Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial BNR avertizeaza: Avem 0,85% din PIB pensii speciale. In doi – trei ani s-ar putea sa ajungem la 1,5% Romania plateste 0,85% din PIB pentru pensii speciale, a declarat miercuri Eugen Radulescu, director, Directia stabilitate financiara, Banca Nationala a Romaniei. Potrivit acestuia, in doi…

- Romania plateste 0,85% din PIB pentru pensii speciale, iar in doi - trei ani s-ar putea sa ajungem la 1,5% din PIB, a declarat, miercuri, Eugen Radulescu, director in Directia stabilitate financiara a BNR, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Eugen Radulescu, director, Directia stabilitate financiara, Banca Nationala a Romaniei, spune ca in 2-3 ani pensiile speciale ar putea „manca” 1,5% din PIB. „Avem 0,85% din PIB pensii speciale. Nu se numesc pensii speciale decat o parte dintre ele. Unele se numesc pensii de serviciu. Eu cred ca putem…

- Romania plateste 0,85% din PIB pentru pensii speciale, iar in doi – trei ani s-ar putea sa ajungem la 1,5% din PIB, a declarat miercuri Eugen Radulescu, directorul directiei de stabilitate financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR), citat de Agerpres. „Avem 0,85% din PIB pensii speciale. Nu se…

- Avem pensiile speciale la 0,85% din PIB. Bine, nu se numesc pensii speciale decat o parte dintre ele. Unele se numesc „pensii de serviciu”, dar eu cred ca le putem sa le numim oricum: „pensii de recunoștința” sau „contribuții de recunoștința”, a spsu miercuri directorul Direcției de Stabilitate din…

- Sunt sume foarte mari, multe miliarde de euro prin care firmel romanești se finanțeaza de la mamele lor de-afara la rate de dobanda in euro mai mari decat ar fi luat de la orice banca din Romania, susține Florian Neagu, director adjunct la Directia de stabilitate financiara din Banca Nationala a Romaniei…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se platește pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania si ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu…

- Romania ocupa unul dintre ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința ratei de angajare a tinerilor cu varste intre 15 și 29 de ani, o arata cel mai recent sondaj Eurostat. Comparativ cu al doilea trimestru din 2021, in perioada similara din 2022, rata de ocupare a tinerilor care nu urmau o forma…