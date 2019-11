Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni, anunța TASS."Ungaria este o țara foarte neobișnuita și are un lider foarte neobișnuit. Este evident ca președintelui Putin ii place Orban", a spus Peskov."Este…

- In plina campanie electorala, discutia esentiala despre politica externa a Romaniei lipseste cu desavarsire. Nu vorbim despre solutiile pe care Rusia - sustinuta de Franta si Germania - le propune Ucrainei.

- Publicarea miercuri a transcriptului convorbirii telefonice intre presedintii SUA si Ucrainei, Donald Trump, respectiv Volodimir Zelenski arata ca orice contact cu Casa Alba poate de acum incolo incalca normele de confidentialitate, a declarat miercuri seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de…

- De aceea, in opinia sa, este necesar ca NATO sa-si sporeasca prezenta in Marea Neagra pentru ca aceasta sa dispuna de mai multe posibilitati de a asigura libertatea de navigatie, de a proteja Alianta, precum si de a descuraja Rusia de la actiuni agresive impotriva 'partenerilor nostri'.In…

- Ucraina se pregateste pentru intalnirea in "format Normandia" (Rusia, Germania, Franta si Ucraina) si elaboreaza un plan de indeplinire a acordurilor de la Minsk cu termene concrete, a declarat joi presedintele Ucrainei, Vladimir

- Franta va fi nevoita sa exporte 20,1 milioane de tone de grau in sezonul actual, dupa ce a strans cea de-a doua mare recolta de grau din istorie, a apreciat miercuri firma de consultanta Agritel, transmite Reuters. Doar de trei ori pana acum Franta, cel mai mare producator si exportator de…

- Canada se opune unei reveniri la formula G8 prin reprimirea Rusiei, atat timp cat Moscova nu va elibera teritoriile din estul Ucrainei pe care le-a anexat, a declarat joi sefa diplomatiei canadiene Chrystia Freeland, informeaza AFP si Reuters. "Incalcarea dreptului international de catre…

- Rusia se declara pregatita sa ”examineze” o eventuala intoarcere in G8, din care a fost exclusa in 2014, dupa ce a anexat Crimeea si unor acuzatii de implicare in Razboiul din estul Ucrainei, si revenirii sale in