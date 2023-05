Stiri pe aceeasi tema

- Un material al agenției ruse de stat RIA Novosti, publicat cu ocazia Zilei Victoriei, ii indeamna pe cetațeni sa nu se revolte impotriva conducerii ruse, in pofida "uzurii" survenite in campania militara din Ucraina.

- Alerta antiaeriana a fost activata luni pe intreg teritoriul Ucrainei din cauza existentei posibilitatii unui atac rusesc cu racheta supersonica Kinjal, a explicat purtatorul de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene, Iurii Ignat, la doar cateva ore dupa ce Rusia a efectuat atacuri

- Anatol Salaru, fost ministru al Apararii din Republica Moldova, a declarat ca Rusia se afla intr-o situație critica, iar razboiul ar putea fi caștigat de Ucraina. Prezent in emisiunea moderata de jurnalistul Radu Tudor, Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii din Moldova, a comentat situația Rusiei,…

- Analistul militar și realizatorul de televiziune Radu Tudor a comentat la Antena 3 CNN aparentul raspuns al Ucrainei dupa ce rușii au distrus, in urma cu o zi, un bloc de locuințe in orașul Uman și au ucis zeci de civili.

- Analistul militar și realizatorul de televiziune Radu Tudor a comentat la Antena 3 CNN situația conflictului din Ucraina, in contextul vizitei președintelui chinez in Rusia și dupa ce o lovitura executata, aparent, de forțele Kievului a distrus in mai mul

- Pana de curand, experții militari s-au intrebat de ce Rusia susține ca a distrus 35 de sisteme Himars, potrivit rapoartelor cotidiene oficiale ale Ministerului rus al Apararii, cand la momentul respectiv, la inceputul anului, Ucraina primise doar 20 dintre aceste sisteme de lansare de rachete multiple…

- Rusia anunta ca a efectuat atacuri aeriene ”masive” in Ucraina ”ca represalii” fata de o incursiune recenta pe teritoriul rus, pe care o atribuie unor ”sabotori” ai Kievului, relateaza AFP. ”Ca raspuns la acte teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) briansk, la 2 martie, Fortele Armate…

- Joi dimineața, ocupanții ruși au bombardat regiunile Harkov, Odesa și Kiev din estul, sudul dar si in vestul țarii. Potrivit presei internaționale, in Kiev au fost auzite cu puțin timp in urma explozii puternice, fiind observata chiar și o drona, deasupra orașului Lviv. Vitali Kliciko, primarul Kievului…