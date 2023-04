Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10.04.2023, a avut loc sedinta Colegiului Prefectural in sala Remus Opreanu unde a avut loc prezentarea masurilor specifice pentru perioada sarbatorilor pascale 2023.La declaratii au participat reprezentanti din IPJ Constanta, ISU Dobrogea, IJJ Constanta, GJM Constanta, Garda de Coasta, DSP…

- Echipa naționala de fotbal a Romania a facut un salt de sase pozitii in clasamentul FIFA si se afla in acest moment pe locul 46 in lume, conform ierarhiei publicate joi de forul mondial. Dupa primele doua partide din preliminariile Campionatului European din 2024, in care au reușit sa invinga Andorra…

- Bazinul didactic de inot Turda va avea un program special cu ocazia sarbatorilor pascale. In perioada sarbatorilor pascale, programul de funcționare al Bazinului De Inot Didactic va fi urmatorul: 14 Aprilie 2023 – intre orele 06.00 – 08.00 și 12.00 – 21.00 15 Aprilie 2023 – intre orele 08.00 – 15.00…

- Romania s-a clasat anul trecut pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui atat din punct de vedere al productiei obtinute, cat si al suprafetei cultivate, cu o recolta totala de 2,079 milioane de tone de pe un 1,082 milioane hectare. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica…

- Primul mare incendiu de vegetație din Spania din acest an din estul regiunii Valencia a distru in noaptea de vineri, 24 martie, peste 3.000 de hectare de padure și forțand 1.500 de locuitori sa iși abandoneze casele, au anunțat autoritațile. O inregistrare video filmata in apropiere de varful Santa…

- Incepand cu anul viitor, angajații vor avea inca doua zile libere in plus. Parlamentul a adoptat legea prin care zilele de Boboteaza și Sfantul Ioan sa fie libere. O noua lege a fost aprobata de pralamentari, atat de Senat cat și de Camera Deputaților. Conform acesteia, din anul 2024, angajații vor…

- Liderii europeni si-au exprimat din nou astazi sustinerea pentru Ucraina, la Bruxelles, in prezenta presedintelui Volodimir Zelenski. Acesta le-a cerut sa accelereze livrarile de arme pentru tara sa si a precizat ca are nevoie de artilerie, munitie, tancuri moderne, rachete cu raza lunga de actiune,…

- Potrivit unei analize a Ziarului Financiar, se pare ca un cappuccino in București a ajuns sa coste mai mult decat unul din Spania sau Italia. Un cappuccino costa acum in București 14-18 lei (2,8-3,60 euro) in cafenelele generale și poate fi și mai scump in cafenelele de specialitate, potrivit sursei…