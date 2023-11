Stiri pe aceeasi tema

- Radu Ștefan Banica nu duce lipsa de companie feminina. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fiul lui Ștefan Banica Jr. in timp ce se relaxa la o cafenea exclusivista din zona Dorobanți. Cu cine a fost surprins artistul.

- Mulți romani se intreaba ce diferența de varsta este intre Gabriela Cristea și soțul sau, Tavi Clonda. Cei doi sunt de ceva timp impreuna, dupa ce s-au cunoscut chiar pe platourile emisiuni unde Gabriela Cristea avea emisiune. Diferența de varsta dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda Gabriela Cristea…

- Radu Ștefan are 21 de ani și multe planuri in ceea ce privește cariera lui. In luna iulie, fiul lui Ștefan Banica Jr a lansat prima lui piesa și are un mare vis, care spera sa I se implineasca. Acesta a fost acceptat la master, in cadrul Facultații de Actorie și dorește sa continue ascensiunea profesionala,…