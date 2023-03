Stiri pe aceeasi tema

- GIna Matache nu poate fi de acord cu relația pe care fiica ei, Oana Matache o are cu Radu Siffredi, astfel ca artista face o serie de dezvaluiri pe contul ei personal de Instagram. Gina Matache marturisea ca nu poate lua legatura cu fiica ei, astfel ca postarile le transmite pe internet. De aceasta…

- Neințelegerile dintre Gina Matache și noul iubit al fiicei sale, Radu Siffredi, nu par sa ajunga la final prea curand. Dupa ce a lasat de ințeles ca nu este de acord cu relația dintre cei doi, artista a postat o filmare in care se aude cum barbatul il injura pe unul dintre copiii Oanei.

- Delia Matache a facut primele declarații dupa ce Oana Matache s-a afișat oficial cu noul iubit, Radu Siffredi, și a anunțat divorțul de Razvan Miheț, tatal copiilor ei. Cantareața spune ca nu se baga in viața surorii sale și nici in scandalul starnit de Gina Matache, mama lor. In urma cu mai bine de…

- Scandalul dintre Gina Matache și actualul iubit al fiicei sale, Radu Siffredi, pare sa ia amploare. Dupa ce s-au ironizat in mediul online, partenerul Oanei Matache a facut un comentariu neașteptat la adresa lui Razvan Miheț.

- Scandalul dintre Gina Matache și Radu Siffredi, noul iubit al fiicei sale, Oana Matache, continua! Dupa ce Gina Matache l-a ironizat pe contul ei personal de Instagram pe Radu Siffredi și a scris: „Aveți grija ce psihiatru alegeți!” alaturi de o fotografie cu el, acum mama Deliei Matache vine cu un…

- Oana Matache, sora Deliei, a avut aseara o noua transmisiune live pe contul de socializare, impreuna cu iubitul ei. Recent, Gina Matache, mama Oanei, a facut o postare pe pagina personala de Instagram, acolo unde l-a ironizat pe Radu Siffredi.„Nu se gandesc ca e un moment deja greu, imi vrei binele,…

- Oana Matache și Razvan Miheț au divorțat, iar ea a confirmat desparțirea și acum și-a refacut viața alaturi de Radu Siffredi. Sora Deliei Matache a recunoscut ca formeaza un cuplu cu el, dupa ce ea a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro in timp ce se saruta cu acesta. Dupa ce barbatul și Gina Matache,…

- Oana Matache a avut prima reacție dupa ce, mama ei, Gina Matache și actualul ei partener de viața, Radu Siffredi s-au ironizat reciproc pe Instagram. Cea care ar fi inceput ”scandalul” ar fi fost chiar mama artistei, care a publicat o fotografie cu iubitul fiicei ei, insoțita de un mesaj controversat.