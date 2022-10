Stiri pe aceeasi tema

- In București, costul gigacaloriei ramane neschimbat. Cetațenii vor plati prețul cei mai mic din Romania, a anunțat primarul Capitalei, Nicușor Dan. In același timp, municipalitatea a taiat din investitii din cauza lipsei banilor.

- Ultimul dictator este ca in bancul acela cu ultimul canibal care a disparut pentru ca a fost mancat de necanibali. Prin urmare, disparitia fizica a lui Vladimir Putin nu inseamna sfarsitul imediat al conflictului ruso-ucrainean. In fond al conflictului Rusia-NATO, extins la o ruptura intre Rusia si…

- Bancile din Danemarca distribuie paturi pentru a ajuta personalul sa faca fața temperaturilor scazute din birouri, ca parte a unei masuri de reducere a consumului de energie. Autoritațile din Danemarca, țara nordica, limiteaza incalzirea la 19 grade Celsius in cladirile guvernamentale și a incurajat…

- O noua metoda de inselaciune dupa modelul „Accidentul". Un barbat din Bucuresti este acuzat ca producea accidente intentionat, cu propriile masini, ca sa castige bani de la companiile de asigurari. Volume 90- Capul intregii operatiuni este un barbat de 43 de ani, din Bucuresti. Acesta este acuzat…

- La fel ca in luna anterioara, prețurile locuințelor din Romania s-au menținut pe o traiectorie general descendenta și in luna iulie. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata, la nivel național, de vanzatorii de apartamente (noi și vechi) a scazut cu -1,3% luna trecuta, ajungand la un…

- „Grupul Iliescu”, care a preluat puterea politica in Romania in decembrie 1989, a fost constituit atat din civili (aripa politica), cat și din militari (aripa militara). Aripa politica era condusa de Ion Iliescu, iar gruparea dizidenta a avut drept scop inlaturarea lui Ceaușescu și menținerea Romaniei…

- Vladimir Trebici a pledat pentru implementarea unei politici demografice in Romania inca din 1994, cand a avertizat, intr-un articol, ca vom pierde milioane de cetațeni pana in 2025. Sociologul, care a decedat in 1999, remarca faptul ca romanii „au alergie” la acest subiect din cauza politicii demografice…

- Inselaciunile prin metoda „smen”, din nou in voga in Romania. Escrocii fura bani aflati la vedereUn escroc specializat in cea mai veche inselatorie, in voga in Romania in perioada valutistilor de strada, reuseste sa scape fara inchisoare. Omul are dosare penale pentru inselaciune in mai multe orase,…