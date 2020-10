Noul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, anunta ca va depune marti, 27 octombrie 2020, juramantul de investire in functie, afirmand ca preia un mandat greu, dar foarte interesant. „E oficial – maine, la ora 14,00, voi depune juramantul. Din pacate, va fi o ceremonie cu usile inchise din cauza pandemiei. Mi-ar fi placut sa va am aproape pe toti cei care m-ati sustinut pana in acest punct, fiindca drumul pe care pornim e cu si pentru noi toti. Preiau un mandat greu, dar foarte interesant. Putem face o schimbare reala si palpabila pentru foarte multi oameni. Eu si echipa mea suntem entuziasmati…