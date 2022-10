Stiri pe aceeasi tema

- De la desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Belciu nu a mai avut nicio realție oficiala, dar informații despre posibile idile au aparut in repetate randuri in cazul ei. Cel mai recent s-a spus ca fosta iubita a lui Cristian Boureanu ar avea o relație cu un milionar italian, dupa ce a fost vazuta…

- Daniel Onoriu a revenit in atenția publicului cu o serie de dezvaluiri neașteptate, chiar in plin divorț. Pilotul de curse a marturisit detalii „picante”, fara rețineri. Iata explicațiile care vor pune și mai multe paie pe foc in relația deja tensionata cu cea care inca ii este soție!

- Alex Bodi s-a desparțit de iubita, insa afaceristul vrea sa dea din nou lovitura. Fostul soț al Biancai Dragușanu iși dorește sa o recuceasca pe fosta, cea de care s-a desparțit nu tocmai prea bine. A mers dupa ea chiar și pana in Monte Carlo.

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, Larisa Iordache a dezvaluit ca are un nou iubit și a dat primele declarații despre relația lor. Fosta gimnasta a vorbit despre dinamica dintre ei, dar și despre posibilitatea de a deveni mama.

- Vestea ca Theo Rose și Alex Leonte s-au desparțit a șocat pe toata lumea, chiar și pe Nea Marin! Cum a reacționat vedeta de televiziune dupa ce a aflat ca nepotul lui nu mai formeaza un cuplu cu indragita artista. Ce a spus despre relația pe care cei doi au avut-o.

- Bianca Iordache a renunțat definitiv la fostele iubiri și se pare ca iubește din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta iubita a lui Alex Bodi a vorbit despre viața ei amoroasa, dar și despre ce planuri mari de viitor are.

- In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, Cristina Belciu a dezvaluit ca ar ierta inșelatul in relație. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a recunoscut ca infidelitatea nu o supara la fel de tare cum o face lipsa de respect a partenerului.

- Consuela di Monaco este intr-un plin scandal cu una dintre cele care in trecut se numea chiar prietena ei, asta dupa ce a fost acuzata ca minte și ca are o relație cu un barbat potent din punct de vedere financiar. Ei bine, iata cum a reacționat bruneta, dar și cum se apara in exclusivitate la Antena…