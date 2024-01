Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Radu Marcel Ruhuț, deputat PSD Alba: „Protejarea oamenilor din Apuseni de atacurile urșilor și ale mistreților trebuie sa devina o prioritate!” Comunicat de presa| Radu Marcel Ruhuț, deputat PSD Alba: „Protejarea oamenilor din Apuseni de atacurile urșilor și ale mistreților trebuie…

- Bugetul propus pentru programul-pilot ”Rabla pentru sobe” se ridica la valoarea de 500 de milioane de lei, iar finantarea se acorda pentru dispozitivele cu randament de minimum 80% si emisii mici de poluanti, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…

- 91 de posturi de la Ministerul Mediului vor fi desființate. Dintre acestea, 19 sunt posturi de conducere, anunța ministrul Mediului, Mircea Fechet. Decizia este luata in cadrul procesului de reorganizare instituționala.„Incepem, in acest an, un amplu proces de reorganizare instituționala a Ministerului…

- Incepe reorganizarea la Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor! Vor fi reduse, in prima etata, 91 de posturi, dintre care 19 de conducere. Etapa a doua a reorganizarii va cuprinde toate instituțiile din subordine. Astfel, numarul total de posturi in aparatul central se reduce de la 591 la 500. Totodata,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de Garda Nationala de Mediu, ”30 Noiembrie 2023 va ramane, cu siguranta, o data istorica si un reper important in pozitionarea Romaniei pe harta europeana a reciclarii”. ”De astazi, Sistemul Garantie – Returnare devine obligatoriu pentru toti producatorii…

- 30 de minute, in loc de doua ore: atat va dura parcurgerea drumului dintre Pașcani și Suceava, pe sectorul de autostrada care va fi construit in cadrul coridorului București – Ucraina. Pentru aceasta lucrare a fost semnat, marți, Acordul de mediu necesar inceperii construcției.Acordul de mediu necesar…

- O noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice", prin care vom valida potentialii instalatori, va demara miercuri, iar firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat, a anuntat, luni, intr-o conferinta…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat lansarea licitației pentru implementarea sistemului național de monitorizare video a transporturilor de lemn in cadrul unei vizite de lucru in județul Bacau, la Darmanești. Proiectul, in valoare de 44,42 milioane de lei (8,9 milioane…