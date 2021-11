Stiri pe aceeasi tema

- In urma informatiilor cu privire la posibilitatea existentei unui focar COVID in Teatrul Alexandru Davila din Pitesti, Institutia Prefectului a solicitat Directiei pentru Sanatate Publica Arges efectuarea unui control la fata locului, iar verificarea s-a incheiat cu o amenda, dar si alte masuri.

- Georgiana Lobonț este noul fenomen al muzicii populare. Are o cariera in ascensiune și o familie perfecta. Vedeta se considera foarte norocoasa pentru ca are un soț care o sprijina mereu. Celebra artista a facut dezvaluiri emoționante intr-un platou de televiziune. Georgiana Lobonț face dezvaluiri emoționante…

- Scandal de proporții in jurul companiei Facebook, iar implicat direct este președintele platformei, Mark Zuckerberg, caruia i se aduc acuzații grave din partea unei foste angajate. Imediat dupa ce rețelele de socializare au picat luni seara mai bine de șapte ore, Frances Haugen, fost manager al companiei,…

- Anna Lesko a rabufnit intr-un mesaj de pe rețelele de socializare. Celebra prezentatoare de la ‘Splah! Vedete la apa’ s-a saturat sa fie pusa la zid pe nedrept. Vedeta a reacționat in consecința și le-a marturisit fanilor totul. Anna Lesko a rabufnit! Vedeta nu mai suporta criticile Anna Lesko este…

- Anna Lesko, prezentatoarea de la Splash! Vedete la aspa, a vorbit despre desparțirea de fostul ei parntener, Dj Vinnie, tatal baiatului ei. Cei doi au pus capat relației in urma cu mai bine de doi ani, iar vedeta e evitat mult timp sa abordeze subiectul. Ce spune acum despre desparțire.

- Anna Lesko, prezentatoarea de la Splash! Vedete la aspa, a vorbit despre desparțirea de fostul ei parntener, Dj Vinnie, tatal baiatului ei. Cei doi au pus capat relației in urma cu mai bine de doi ani, iar vedeta e evitat mult timp sa abordeze subiectul. Ce spune acum despre desparțire.

- Anna Lesko este o femeie singura și superba. Vedeta orbește rar despre viața ei personala și de la desparțirea de tatal copilului sau s-a ferit sa faca declarații. Ce nu a mers in relația Annei Lesko și tatal copilului sau Iata ca acum cantareața a vorbit sincer și deschis despre motivele care au dus…