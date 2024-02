Stiri pe aceeasi tema

- Heung-min Son (31 de ani), capitanul lui Tottenham, a revenit de la Cupa Asiei și a gasit doua fețe noi in vestiarul lui Spurs, pe Timo Werner și romanul Radu Dragușin. Despre cel din urma, sud-coreeanul spune ca „ma sperie puțin”. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show…

- Manchester United - Tottenham, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 14 ianuarie, de la ora 18:30, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Bayern nu platește deocamdata nimic pentru imprumutul lui Eric Dier de la Tottenham. Prețul il stabilește jucatorul insuși, in funcție de cat joaca. Bayern a pierdut duelul cu Tottenham pentru Radu Dragușin și a trebuit sa se consoleze, in cele din urma, cu imprumutul lui Eric Dier de la Spurs. Exista…

- Fostul internațional Basarab Panduru a analizat transferul lui Radu Dragușin (21 de ani) la Tottenham și și-a expus opinia despre salariul fundașului central. Dragușin primește 3 milioane de euro la Tottenham, in timp ce Bayern i-ar fi oferit un salariu mai mare. „Ii dadeau cu inca jumatate in plus,…

- Radu Dragușin (21 de ani) face parte dintre cei mai buni fundași centrali din elita fotbalului italian, alaturi de Bremer (Juventus) și Buongiorno (Torino). Stoperul, aflat la un pas de transferul carierei, la Tottenham sau Bayern, a depașit jucatori cu mult mai experimentați și mai bine cotați din…

- Rasturnare de situație. Radu Dragușin (21 de ani), dat azi-noapte ca și transferat la Bayern, dupa cum a anunțat in exclusivitate GSP, este foarte aproape de mutarea in Premier League. Reporterul Florian Plattenburg a anunțat ca in aceasta dimineața s-a stabilit o ințelegere deplina intre Tottenham…

- In cautarea unui fundaș central, Bayern s-a oprit asupra lui Eric Dier, de la Tottenham. Internaționalul englez de 29 de ani a evoluat in doar 4 partide pentru Spurs, motiv pentru care managerul Ange Postecoglou și-ar fi dat acordul pentru un transfer. Bayern pune umarul, indirect, la așteptatul transfer…

- Victor Pițurca (67 de ani), fost selecționer al Romaniei in 3 randuri, spune ca fundașul central Radu Dragușin (21) ar putea fi subiectul unui transfer de 100 de milioane de euro. Radu Dragușin este cel mai in voga fotbalist roman. Integralist meci de meci la Genoa, in Serie A, Radu a fost desemnat…