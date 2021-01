Stiri pe aceeasi tema

- Gazzetta dello Sport anunța ca fundașul roman Radu Dragușin (18 de ani) ar putea juca din primul minut maine pentru Juventus, pe teren propriu cu Bologna, in Serie A sau, mai sigur, cu SPAL in sferturile de finala din Coppa Italia. Așteptand prelungirea contractului, Radu Dragușin are prilejul sa prinda…

- Radu Dragușin, fundașul care va implini 19 ani pe 3 februarie, a fost integralist in Juventus - Genoa, 3-2 dupa prelungiri. ”Și-a demonstrat calitațile”, a spus antrenorul Andrea Pirlo. ”A greșit și el la primul gol marcat de Genoa, a avut unele neințelegeri cu colegii, insa are stofa", l-a caracterizat…

- Echipa Juventus Torino, detinatoarea titlului, a suferit primul esec de la debutul editiei 2020/2021 a campionatului de fotbal al Italiei, inclinandu-se pe teren propriu in fata formatiei Fiorentina (scor 0-3), marti seara, intr-o partida contand pentru etapa a 14-a din Serie A. Oaspetii s-au impus…

- Debutant in Champions League la Juventus, Radu Dragușin (18 ani) e curtat de RB Leipzig, dar vrea sa semneze un nou contract la campioana Italiei. Dupa debutul in Champions League, la 3-0 cu Dinamo Kiev, Radu Dragușin nu a mai jucat și in Serie A, sambata, la 2-1 cu Torino. A sarbatorit la final, aparand…

- Radu Dragușin, fundașul central roman in varsta de 18 ani, a debutat in aceasta saptamana pentru prima echipa a lui Juventus, iar campioana din Serie A se pregatește sa ii ofere o prelungire de contract. Miercuri, Radu Dragușin a debutat pentru Juventus. Andrea Pirlo l-a introdus pe teren in ultimele…

- Radu Dragușin a debutat, aseara, la prima echipa a lui Juuventus Torino, la varsta de 18 ani! Și nu in orice competiție ci in Champions League. Andrea Pirlo i-a oferit 20 de minute in meciul caștigat de Juve impotriva Kievului antrenat de Mircea Lucescu. Gazetta dello Sport a consemnat ca stoperul roman…

- Radu Dragușin, rezerva la Juventus in premiera in Serie A, vrea sa-și prelungeasca ințelegerea cu echipa italiana. Radu Dragușin a facut duminica pasul la prima echipa a lui Juventus, Andrea Pirlo convocandu-l, in premiera in Serie A, la partida cu Lazio (1-1), in care fundașul roman a ramas rezerva.…

- Radu Dragușin (18 ani), internațional roman de tineret, a fost selectat de antrenorul Andrea Pirlo (41) in lotul lui Juventus pentru meciul cu Lazio, din etapa #7 a Serie A. Lazio - Juventus se joaca duminica, 8 noiembrie, de la ora 13:30; Tanarul fundaș central roman a fost chemat in premiera la echipa…