- Criza financiara din 2008 a marcat o intorsatura majora. Fluxurile comerciale au incetinit, banii s-au prabușit, in timp ce datoria globala a continuat sa creasca. Economia mondiala a crescut doar cu 2,5% pe an dupa 2010. Scaderea productivitații, deglobalizarea și datoria – toate au tras in jos creșterea…

- Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a vorbit, luni, despre contextul in care ar putea fi ridicate restricțiile anti-COVID-19 și in Romania. „Cifrele ne arata ca am intrat pe un trend descendent. Acesta trebuie sa se cupleze cu alți doi indicatori ca sa putem discuta de ridicarea restricțiilor…

- Scaderea nivelului de trai al populației pe fondul creșterii prețurilor și tarifelor ar trebui sa fie in prezent principala preocupare a guvernarii. Aceasta este concluzia ultimului sondaj de opinie publicat pe Noi.md, cu participarea a peste 1800 de internauți. Cititorii portalului au fost rugați sa…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, luni, ca nu exista nicio posibilitate ca Rusia sa se alature NATO, din moment ce Occidentul nu dorește sa aiba rivali comparabili ca influența la nivel global, potrivit TASS . Intrebat daca este posibil ca Rusia sa adere la NATO in anumite condiții,…

- Vanzarile de echipamente militare americane catre guverne straine au scazut cu 21%, pana la 138 de miliarde de dolari in ultimul an fiscal, a anunțat miercuri Departamentul de Stat al SUA, conform Reuters. Scaderea vine in condițiile in care administrația Biden se indeparteaza de unele dintre…

- Actorul a trimis 300 de torturi cu avionul privat in Marea Britanie. In timpul filmarilor celui de-al optulea film din serialul "Misiune: Imposibila" cu Tom Cruise ("Cu ochii larg inchiși", "Mumia", "Jack Reacher", "Marginea viitorului" și altele), el a decis sa-i bucure pe toți membrii echipei de filmare.…

- Lira turceasca iși continua prabușirea, ajungand la 14 lire/dolar din cauza presiunilor pe care presedintele Recep Tayyip Erdogan le pune pe reducerea costului creditului. Acestea vor determina Banca Centrala sa adopte o noua reducere de dobanda, la reuniunea de politica monetara programata din aceasta…

- „Am negociat deja cu reprezentantii Comisiei Europene traseul viitor pentru deficitul bugetar, nu vom devia de la acesta. Avem in PNRR toate reformele, 64 de reforme care vor moderniza economia, le vom implementa si nu vom schimba PNRR”, a afirmat Florin Citu, pentru Euronews. Ministrul Finantelor,…