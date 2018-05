Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost ”digerata” rapid de pietele financiare, iar actiunile Tesla s-au prabusit cu 8,1%, scrie Bloomberg. Comentariile lui Musk au venit ca parte dintr-o teleconferinta bizara, precipitata de o alta scadere a actiunilor Tesla. Joi, gigantul american a anuntat ca firma a cheltuit peste un…

- Valoarea companiei Space Exploration Tehnologies (Space X), detinuta de miliardarul american Elon Musk, a atins aprozimativ 25 de miliarde de dolari, dupa noua runda de finantare, potrvit Bloomberg, citat de News.ro. Averea antreprenorului a crescut considerabil dupa aceasta evaluare a startup-ului…

- Odata cu avansul considerabil al companiei, si averea personala a lui Elon Musk ar urma sa creasca cu 1,4 miliarde de dolari, la 21,3 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. SpaceX este pe cale sa devina al treilea cel mai valoros startup finantat de fonduri de capital de risc din…

- In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat toti executivii din pozitia de CEO din companiile care compun indicele S&P 500, la un loc. Decizia este surprinzatoare incat Tesla a inregistrat pierderi operationale de 4,97 de miliarde de dolari sub conducerea lui Musk.…

- Elon Musk detine in prezent actiuni Tesla in valoare de 12 miliarde de dolari. Conform noului plan de compensatii, valoarea Tesla ar trebui sa creasca la 650 de miliarde de dolari, de la 55 de miliarde de dolari in prezent. Aceasta nu inseamna ca valoarea unei actiuni va creste de 12 ori, pentru…

- Actionarii au aprobat acordarea unui pachet urias de beneficii in actiuni pentru directorul general Elon Musk, in valoare estimata la 2,6 miliarde de dolari, care este considerat cel mai mare din istoria corporativa americana, transmite BBC.

- Frauda bancara de 1.8 miliarde de dolari in India. Frauda bancara uriașa a intr-o sucursala a bancii Banka Naționala Punjab din Mimbai, India. 1.8 miliarde de dolari au fost sustrase, fara ca nimeni sa observe. Potrivit Channelnewsasia.com , la sucrusala din Mumbai a bancii, un manager de imprumuturi,…

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…