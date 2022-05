Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul confederatiei Concordia a afirmat ca spera ca vor reusi sa il convinga pe ministrul Virgil Popescu si alti parlamentari, in privinta modificarilor la legea offshore. ”Noi trebuie sa castigam cat mai multa independenta energetica”, a spus Burnete, el explicand ca scoaterea gazului din…

- Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a declarat ca Romania va deveni independenta energetic și un jucator important pe piața de energie. Afirmația a fost facuta in contextul in care a fost semnat contractul de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente…

- Exista un potential de 200 de miliarde de metri cubi de gaze in Marea Neagra, iar in perimetrul Neptun Deep cred ca sunt peste 100 miliarde metri cubi de gaze, a declarat aseara, Ministrul Energiei, Virgil Popescu, la Antena 3, referitor la tranzacția prin care Romgaz a preluat participatia Exxon din…

- Romgaz a preluat de la Exxon 50% din perimetrul Neptun Deep. Premierul Nicolae Ciuca a cerut Romgaz și OMV Petrom sa inceapa programul de investiții in Marea Neagra, astfel incat extracția gazelor sa inceapa „cel puțin la termenul asumat, finele anului 20

- "Gazele din Marea Neagra vor ajunge in casele romanilor, așa cum am promis. Saptamana viitoare se semneaza contractul dintre Romgaz și Exxon, pentru preluarea participației americane in perimetrul Neptun Deep. Am avut discuții cu cei de la Romgaz și de la Petrom și odata ce vor intra in acest proiect,…

- Decizia vine ca raspuns la razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, pentru Agerpres.„Respectam cadrul sanctiunilor impuse Rusiei si facem toate eforturile…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ”tarile ostile”. „Desigur…

- Executivul discuta trei variante pentru reducerea dependenței de gazul rusesc, in contextul in care toate statele UE cauta soluții pentru a obține independența energetica, susțin surse politice pentru ziare.com.Prima varianta pentru Guvernul Romaniei este inlocuirea gazului rusesc cu gazul…