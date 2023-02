Stiri pe aceeasi tema

- Exista tot felul de oameni talentați, la tot pasul. Ba chiar se spune ca fiecare dintre noi are cate un talent și daca pana acum nu l-am descoperit, va ieși el la suprafața la un moment dat. Este și cazul șoferului de taxi care a condus-o pe Ramona Dumitrescu, DJ-ul Virgin Radio Romania, la destinație....…

- Se apropie festivalul Massif, iar organizatorii au inceput pregatirile in Poiana. Virgin Radio Romania este partener media oficial! Brașov pentru cel mai nou și așteptat eveniment al iernii. Prima ediție Massif va avea loc intre 3 și 5 martie 2023, iar echipa aduce in premiera o producție speciala…

- A inceput un nou sezon Tic Talk la Virgin Radio Romania, iar Oana Tache contiua seria invitaților in cadrul celui mai fresh matinal de weekend! Denis de la The Motans a venit sa semneze primul condica in 2023 și am aflat ca va lansa o gramada de muzica noua anul asta dar și cand s-a... View Article

- Știai ca Thing din serialul fenomen al momentului, Wednesday e roman? Sau ca e de fapt magician? Sau ca știe sa cante la chitara? A inceput un nou sezon Tic Talk la Virgin Radio Romania, iar Oana Tache a batut palma cu Victor Dorobanțu, actorul roman al carui nume a devenit sinonim cu Thing! In... View…

- Știai ca Thing din serialul fenomen al momentului, Wednesday e roman? Sau ca e de fapt magician? Sau ca știe sa cante la chitara? A inceput un nou sezon Tic Talk la Virgin Radio Romania, iar Oana Tache a batut palma cu Victor Dorobanțu, actorul roman al carui nume a devenit sinonim cu Thing! In... View…

- Avem tot felul de povești la Virgin Radio Romania, care mai de care mai ciudate. Pana acum nu am scris despre cineva care sa traduca sunetele transmise de mașina de spalat. Ce e cu adevarat tare, este ca Mihai Traistariu primește mesajele mașinii, iar Ramona Dumitrescu și Silviu Andrei au incercat astazi…

- Filmul „Teambuilding” a imparțit intreaga țara in doua: unii spun ca e un film bun, alții spun ca e un film mai puțin bun. Silviu Andrei a luat decizia corecta, a pus mana pe telefon și l-a sunat pe unicul Floriiiiiiiiiin Calinescu! Luni seara, celebrul om de televiziune a postat un comentariu pe pagina…

- Apropo de new year new me, 2023 s-ar putea numi anul experiențelor noi. Primul care va provoaca la un sound nou, dar cu aceleași vibrații caracteristice este The Motans. Artistul ofera ascultatorilor sai o serie de colaborari cu unele dintre cele mai sonore nume ale momentului in trap. EP-ul “Midnight…