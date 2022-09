Jurnalistul Radu Banciu a strecurat, printre știrile din fotbal din emisiunea sa de joi Fotbal All Inclusive de la Prima Sport, și mai multe comentarii la adresa femeilor, spunand ca 99% dintre femeile pe care le-a cunoscut „asta iși doreau: sa le mai și plesnești din cand in cand”: „Sunt atat de proaste cele mai multe ca asta iși doresc”. Contactat de Libertatea , Banciu a spus ca a fost „o fabuloasa satira, o discuție facuta ca sa radem de prostie, nu sa incitam la violența”. „Atat timp cat pari inabordabil, toata proasta-i topita dupa tine. Atat timp cat te dai cocoș, femeia e in jurul tau.…