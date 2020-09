Radu Ștefan Banica, fiul cel mare al lui Ștefan Banica Jr., a fost admis la UNATC, secția Actorie. In varsta de 17 ani, Radu a moștenit talentul tatalui și al bunicului sau și le calca pe urme, din punct de vedere artistic. Daca in urma cu cateva luni, Radu ne impresiona prin vocea pe care o are, cantand intr-un duet cu tatal sau, acum a dovedit ca se pricepe și la actorie. Mandru pana peste cap de fiul sau, Ștefan a facut public pe rețelele de socializare un mesaj prin care anunța reușita lui Radu. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI Iata ce a scris Ștefan Banica…