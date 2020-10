Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Ionuț Nedelcearu (24 de ani), convocat de selecționerul Mirel Radoi pentru meciurile echipei naționale din aceasta luna, a fost inlocuit in lotul primei selecționate dupa ce a plecat in Grecia, sa semneze cu AEK Atena. Ionuț Nedelcearu și Ufa, clubul din Rusia de care aparține, au ajuns…

- Geraldo Alves (39 de ani), fostul jucator de la Astra, FCSB și Petrolul, nu este de acord cu convocarea lui Mario Camora (34 de ani) la echipa naționala. Chiar daca Mario Camora a demonstrat ca este un jucator foarte valoros in meciurile jucate la CFR Cluj, Geraldo Alves nu este de acord cu decizia…

- Armenia și Azerbaiddjan se afla in razboi, fapt ce i-a determinat pe armeni sa le ceara tuturor celor dub 40 de ani sa se inroleze in armata. Printre cei care au acceptat acest apel se numara și capitanul naționalei de fotbal a Armeniei, Varazdot Haroyan (28 de ani). Dupa ce a jucat in ultimele trei…

- Romaniii se afla pe primul loc ca numar de cazuri de COVID-19 in randul turistilor din Grecia, potrivit datelor facure publice de autoritatile de la Atena și citate de News.ro, scrie g4media.ro. Pe primul loc in topul celor cinci state ai caror cetateni au fost depistati cu noul coronavirus se afla…

- Grecia extinde masurile de protecție impotriva noului coronavirus, pentru a preveni apariția de noi cazuri cu Covid-19 pe teritoriul sau. Cea mai recenta masura adoptata de autoritațile de la Atena este obligativitatea purtarii maștii de protecție și pe feriboturi, a anuntat luni un purtator de cuvant…

- O romanca de 39 de ani care a mers in Halkidiki impreuna cu soțul ei a fost testata la vama, iar dupa aproape o saptamana a fost anunțata, prin telefon, de o persoana de la Organizatia de Sanatate din Grecia ca este infectata cu COVID-19 si i-a recomandat sa se intoarca in Romania. La intoarcere, primul…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca romanii care aleg sa se testeze pentru infectia cu COVID-19 in Bulgaria, pentru a folosit testul ca sa intre in Grecia, prin punctul de frontiera rutier de la Kulata-Promachonas, intra sub incidenta legislatiei bulgare, in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca romanul din Salonic, confirmat cu COVID-19, a fost retestat si a iesit pozitiv, iar acesta va ramane in carantina alaturi de cetateanul roman cu care locuia, diagnosticat la randul sau cu COVID-19. MAE precizeaza ca romanul din Salonic a fost supus unui nou test,…