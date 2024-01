Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a bifat un nou transfer. „Cainii” l-au prezentat moldoveanul Petru Neagu (24 de ani), care poate evolua ca extrema stanga sau ca atacant central. Formația alb-roșie a anunțat azi al treilea transfer al iernii. Dupa ce i-a adus pe Darko Velkovski (fundaș central, 28 de ani) și Domagoj Pavcic…

- Basarab Panduru și Ovidiu Burca, fost antrenor la Dinamo, au avut cuvinte de lauda la adresa extremei Dennis Politic. Fotbalistul de 23 de ani, aflat la prima experiența in Romania, dupa ce a trecut pe la juniorii lui Manchester United, Bolton, Port Vale și Cremonese, a semnat in vara cu Dinamo, pentru…

- Filip Dujomovic (24 de ani) refuza sa plece de la Dinamo. Portarul bosniac a fost pe lista neagra a „cainilor” inca din decembrie, insa nu vrea sa accepte rezilierea. Dupa Iulian Roșu, Dinamo se lovește de un nou refuz de reziliere. Ionuț Borcea și Deniz Giafer au fost dați imprumut la Tunari, Țira…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a dezvaluit ca un alt jucator i-a refuzat pe „caini”. Este vorba despre Ante Roguljic (27 de ani), ex-CSU Craiova. Deși a reușit sa-l transfere pe Darko Velkovski, Dinamo este in continuare in cautare de fotbaliști. Iar ultimul nume intrat pe…

- Fostul capitan al Botoșaniului, Enriko Papa, 30 de ani, este pe lista a trei echipe din Liga 1, insa are o oferta de peste 300.000 de dolari pe an din Arabia Saudita, care are prioritate. Daca ”pica” varianta din Asia, de-abia atunci albanezul va lua in discuție revenirea in Romania Enriko Papa, 30…

- Diego Fabbrini (33 de ani), fost fotbalist la Dinamo in perioada august 2019 - iulie 2021, a sesizat Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Italianul solicita anularea hotararii prin care Curtea de Apel i-a respins, la 25 octombrie 2023, cererea de suspendare a planului de reorganizare modificat…

- Un parinte revoltat scrie ca invațatoarea copilului sau a rugat parinții sa nu o sune decat in caz de mare urgența și sa rezolve problemele fața in fața, in urma unei programari. Parintele mai este revoltat ca invațatoarea nu i-a raspuns la problemele semnalate pe grupul de WhatsApp, iar cand a insistat…

- DISPARUT… Fostul jucator al FC Vaslui, Lucian Burdujan, a fost dat disparut de la domiciliu. In data de 20 octombrie, o femeie de 63 de ani, din Piatra Neamț a anunțat dispariția declarand polițiștilor ca nici un membru al familiei nu a mai putut lua legatura cu barbatul de 38 de ani inca din luna […]…