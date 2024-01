Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 ianuarie 2024, pe arena Ilie Oana, la Ploiești, FC Petrolul a avut programat derbiul cu Dinamo de la ora 20.00, pe un ger care – vorba colegului de breasla și prietenului Mihai Ioachimescu – nici nu se putea respira bine, daramite juca fotbal. A fost ca și vara cand ești programat, pe aproape…

- George Ogararu, antrenor coordonator la Centrul de Copii și Juniori de la CSA Steaua, a transmis o veste excelenta legata de infrastructura din zona arenei din Ghencea. Stadionul Steaua arata impecabil, dar imprejurimile inca nu-s adaptate la necesitațile arenei. Una dintre marile probleme o reprezinta…

- Filip Dujomovic (24 de ani) refuza sa plece de la Dinamo. Portarul bosniac a fost pe lista neagra a „cainilor” inca din decembrie, insa nu vrea sa accepte rezilierea. Dupa Iulian Roșu, Dinamo se lovește de un nou refuz de reziliere. Ionuț Borcea și Deniz Giafer au fost dați imprumut la Tunari, Țira…

- Darko Velkovski (28 de ani), primul jucator transferat de Dinamo in aceasta iarna, are incredere ca echipa antrenata de va Zeljko Kopic se va salva de la retorgradare in acest sezon. Fundașul central care a batut palma cu Dinamo din postura de jucator liber de contract spera sa ramana in Ștefan cel…

- Veste cutremuratoare pentru familia Petrolului la acest inceput de an! S-a stins din viața Decu Crangașu, fostul jucator de glorie al echipei noastre din perioada anilor 70-80, ex-internațional de juniori și tineret, antrenor, observator la nivelul Federației Romane de Fotbal, dar și membru fondator…

- Batalionul 183 Artilerie Mixta „General Ion Dragalina” in colaborare cu Asociația Militar-Culturala „Sfantul Gheorghe” Lugoj au desfașurat, in preajma Zilei Naționale a Romaniei, o acțiune caritabila. In acest sens, a fost vizitat Centrul de Zi pentru Copii „Sfantul Nicolae” din urbea de…

- Formația FC Voluntari, adversara Petrolului de vineri (ora 17,00), este singura echipa care, in acest sezon, a invins la Ploiești, pe arena ”Ilie Oana”, in tur! Apoi, doar CFR Cluj, in ”Gruia”, a mai reușit sa bata echipa lui Florin Parvu, in urma unui meci ”cu cantec”, stricat de Istvan Kovacs, in…

- Aleix Garcia (26 de ani), mijlocaș trecut pe la Dinamo, a fost convocat la naționala Spaniei pentru meciurile cu Cipru și Georgia, din preliminariile EURO 2024. Aleix Garcia a avut o scurta aventura in fotbalul romanesc. Acesta a imbracat tricoul lui Dinamo in 8 partide, in sezonul 2020-2021. Mijlocașul…