RADARE de weekend, pe drumurile din ALBA: locații in care Poliția monitorizeaza traficul rutier. Atenționari pentru șoferi Polițiștii rutieri din Alba se vor afla in trafic și la inceput de weekend. Vor monitoriza circulația, pentru evitarea accidentelor. Vor fi amplasate aparate radar in mai multe zone din județ. Șoferilor le este recomandat sa respecte toate regulile de circulație, sa ruleze cu viteza regulamentara, sa manifeste respect și rabdare in trafic, sa nu […] Citește RADARE de weekend, pe drumurile din ALBA: locații in care Poliția monitorizeaza traficul rutier. Atenționari pentru șoferi…