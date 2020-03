Stiri pe aceeasi tema

- Daca prin desemnarea lui Florin Citu premier cu formarea guvernului se doreste reluarea luptei pentru declansarea alegerilor anticipate, cu siguranta PNL va avea o problema. Cu 20 de procente in parlament nu poti face ce vrei. Fara aliati de nadejde nu poti demara un proces de reformare radicala a statului.…

- In Romania este in plina desfasurare vaccinarea gratuita a fetelor intre 11 si 14 ani impotriva cancerului de col uterin. Anual, in tara noastra, peste 3.000 de romance sunt diagnosticate cu aceasta boala, iar jumatate din cazuri ajung la deces. Programul de imunizare contra papilomavirusului care cauzeaza…

- In Romania aproape jumatate dintre inginerii si oamenii de stiinta angajati sunt femei, in timp ce la nivel mondial procentul este de 30%, potrivit unui raport Eurostat. Circa 41% dintre oamenii de stiinta si inginerii angajati in Romania in anul 2018 erau femei, o proportie egala cu media Uniunii Europene,…

- Ministerul Sanatații va elabora o strategie naționala pentru pacienții cu arsuri. Astazi, a fost organizata o prima intalnire a grupului de lucru care s-a constituit la nivelul Ministerului Sanatații pentru problematica pacienților cu arsuri. Ministerul Sanatații a invitat sa participe in grupul de…

- Daca femeile ar conduce orice țara din lume ar fi o imbunatațire generala a nivelului de trai, a declarat fostul președinte american Barack Obama. In timpul unui discurs, in Singapore, Barack Obama a declarat ca femeile nu sunt perfecte, dar sunt „indiscutabil mai bune” decat barbații, scrie BBC, potrivit…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, critica desele consultari de la Cotroceni intre presedinte si premier, la cateva ore dupa o interventie similara a fostului premier Adrian Nastase."Daca ar fi facut PSD acest lucru, cred ca toata presa ar fi scris si ar fi spus ca presedintele…