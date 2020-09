Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de transport al gazelor naturale va avea obligatia de a racorda toti solicitantii in termen de 180 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire iar toate cheltuielile efectuate pentru racordarea acestora vor fi recuperate prin intermediul tarifelor de transport, informeaza luni Autoritatea…

- In scopul cresterii gradului de informare a clientilor finali, in vederea selectarii furnizorului de gaze naturale, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a actualizat aplicatia web pentru compararea ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale astfel incat sa ofere clientilor…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa aprobe un ordin cu o lista de documente care vor fi trecute la capitolul "informații confidențiale". Lista este lunga și cuprinde atât documente și rapoarte ale ANRE, cât și ale operatorilor economici…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de astazi, printr-o ordonanta de urgenta, unele masuri privind Programul national de racordare a populatiei la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale.

- In contextul liberalizarii pieței gazelor naturale, incepand cu 01 Iulie 2020 prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu mai sunt reglementate de catre ANRE (Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei), astfel furnizarea gazelor naturale se va face in regim concurențial,…

- Incepand cu data de 1 iulie 2020, prețurile de furnizare a gazelor naturale nu mai sunt reglementate de catre Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), realizandu-se, conform legii, liberalizarea acestei piețe. Ca atare, consumatorii ar fi trebuit sa iși aleaga un furnizor cu…

- Consumatorii care au nemultumiri fata de noile contracte de furnizare de gaze naturale realizate in regim concurential se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in cazul in care plangerile lor nu sunt solutionate de furnizorul cu care au realizat contractul, recomanda…