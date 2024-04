Stiri pe aceeasi tema

- Momentul se apropie implacabil și, cu siguranța, va starni un val de panica in randul romanilor. Ministerul Energiei propune renunțarea la plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale! Aceasta decizie vine ca un șoc pentru mulți, dat fiind contextul economic incert și inflația galopanta…

- Amenzi record date de ANRE furnizorilor de energie. Care este cea mai mare sancțiune, pentru practici de manipulare a pieței Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat patru operatori pe piața de energie, dupa controale. Sancțiunile sunt, in total, de peste jumatate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incearca de la finalul anului trecut sa rezolve problema incompatibilitatii dintre reglementarile si formatul facturilor la energie electrica si gaze naturale si cele ale sistemului…

- Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat in unanimitate in data de 19.01.2024 sancționarea cu amenzi contravenționale din cifra de afaceri a 4 operatori economici din sectorul energiei electrice, pentru nerespectarea de catre aceștia a prevederilor legale specifice privind efectuarea tranzacțiilor…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a descoperit, in urma unei investigații, ca patru furnizori (traderi) de energie electrica au manipulat piața energiei electrice, scrie HotNews.ro. Doi dintre cei patru traderi au reacționat și se declara surprinși de concluzia investigației.…

- O investigație a Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a scos la iveala faptul ca patru societați furnizoare de energie electrica au manipulat piața, obținand profituri enorme in 2022, in plina criza energetica. Potrivit Hotnews.ro , trei dintre cei patru furnizori ar fi…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a descoperit, in urma unei investigații, ca patru furnizori (traderi) de energie electrica au manipulat piața energiei electrice, potrivit unor informații HotNews.ro. Faptele sunt atat de grave incat au fost aplicate amenzi record in…

- Delgaz Grid informeaza ca intervențiile la instalațiile de utilizare privind alimentarea cu gaze naturale pot fi efectuate exclusiv de catre firme autorizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Aceasta decizie are ca scop asigurarea funcționarii in condiții de siguranța…