Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica intercontinentala, care a cazut in mare, in Zona Economica Exclusiva (ZEE) a Japoniei, a declarat premierul japonez, care a calificat ca fiind „absolut inacceptabil”. Racheta avea o raza de actiune suficienta pentru atinge teritoriul SUA, a menționat ministrul…

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat ca racheta care a aterizat marți seara in țara sa și a ucis doua persoane a fost „probabil un incident nefericit”, potrivit Onet. El a precizat ca nu exista dovezi care sa indice ca racheta a fost trasa din Rusia.„Nu exista motive sa credem ca incidentul…

- O racheta Soyuz care transporta un satelit militar a fost lansata miercuri de autoritațile ruse in spațiu, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de agențiile ruse de presa, preluate de Reuters . Racheta, un vehicul de lansare de clasa medie Soyuz-2.1b, a fost lansata la ora locala 9:48, ora 10:48,…

- Tokyo și Seul au denunțat Phenianul pentru ca amenința pacea in regiune dupa ce Coreea de Nord a lansat duminica o racheta balistica spre mare, in largul coastei sale de est. Acest lucru a venit dupa ce un portavion american a sosit vineri in Coreea de Sud – pentru prima data in patru ani – inaintea…