Racheta chineză Long March-5, alimentată cu combustibil în vederea lansării O racheta Long March-5 a inceput sa fie umpluta cu combustibil pe baza de oxigen lichid si hidrogen lichid, luni, in jurul orei 18:30 (ora Beijingului), a anuntat Administratia Nationala Spatiala din China (CNSA), relateaza agentia Xinhua.



Racheta Long March-5 Y5, programata pentru lansare marti, de la baza Wenchang din provincia Hainan, situata in sudul Chinei, va trimite sonda spatiala Chang'e-5 pe orbita de transfer Pamant-Luna.



Aceasta misiune este prima tentativa a Chinei de a lansa o sonda spatiala pentru a colecta si a aduce pe Paman mostre prelevate de pe Luna,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

