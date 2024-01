Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de externe a transmis marți ca spera ca toate parțile de la Națiunile Unite care analizeaza situația Chinei in domeniul drepturilor omului vor fi „constructive” și „nepolitizate”. Beijing a facut lobby pentru a-și lauda bilanțul in materie de drepturile omului inainte de reuniunea…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea mandat prezidential, relateaza Reuters. Candidatul prezidential al Partidului Democrat Progresist…

- Guvernele Statelor Unite și Chinei s-au pus de acord sa reia comunicarea militara unul cu celalalt, intr-un efort al liderilor celor doua țari de a ameliora tensiunile fara precedent care au caracterizat relația chino-americana in ultimii ani, relateaza BBC.

- Presedintele SUA Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au restabilit miercuri un dialog care era in asteptare de un an, dar si-au expus si diferendele, in special in ceea ce priveste Taiwanul, relateaza AFP. Presedintele american a afirmat, la incheierea unei conferinte de presa, menita sa salute…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…

- China a raportat primul sau deficit trimestrial in investitiile straine directe (FDI), conform datelor privind balanta de plati, indicand dificultatile Beijingului in atragerea firmelor de peste hotare, in contextul politicii occidentale de reducere a riscurilor (de-risking), transmite Reuters. Pasivele…