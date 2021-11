Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de 14 milioane de lei destinat voucherelor pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare s-a epuizat in 5 minute de la deschiderea primei sesiuni din decembrie a programului Rabla pentru electrocasnice, care a avut loc vineri,…

- Bugetul de 14 milioane de lei alocat Programului Rabla pentru Electrocasnice – etapa l, lansat vineri de la ora 10:00, s-a epuizat in cinci minute, fiind emise 35.000 de vouchere, cele mai multe pentru frigidere. Conform Ministerului Mediului, bugetul de 14 milioane de lei alocat primei…

- Bugetul de 14 milioane de lei alocat Programului Rabla pentru Electrocasnice - etapa l, lansat vineri de la ora 10:00, s-a epuizat in cinci minute, fiind emise 35.000 de vouchere, cele mai multe pentru frigidere. Conform Ministerului Mediului, bugetul de 14 milioane de lei alocat primei etape…

- Prima etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului ‘Rabla pentru Electrocasnice’ incepe vineri, la ora 10:00, anunta Administratia Fondului pentru Mediu, pe pagina sa de Facebook. Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei, iar de vineri dimineata persoanele…

- Tanczos Barna a reiterat, joi, ca se lanseaza o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice. “Lansam o noua sesiune, o sesiune de sarbatori, cu un buget de 34 de milioane de lei, pentru cei care vor sa-si achizitioneze electrocasnice mai prietenoase cu mediul, electrocasnice care consuma…

- ​O noua sesiune a programului rabla pentru electrocasnice, cu un buget de 34 de milioane de lei, va fi lansata în ultima saptamâna din aceasta luna, iar voucherele cu valori între 200 lei și 500 lei vor putea fi folosite în decembrie în magazine. Se vor putea achiziționa…

- Rabla pentru electrocasnice 2021 continua și in decembrie, a anunțat joi ministrul Mediului Tanczos Barna. Inscrierile incep in ultima saptamana din noiembrie. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in luna decembrie va fi lansata o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, din…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in luna decembrie va fi lansata o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, din fondul care a ramas la dispozitie, de 34 de milioane de lei. Inscrierile ar urma sa inceapa in ultima saptamana din noiembrie. „Toate programele pe care…