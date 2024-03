Stiri pe aceeasi tema

- ”Am vazut un interes foarte mare pentru persoanele juridice, la fel cum am vazut un interes formidabil din partea autoritatilor publice locale. Ele au reusit sa epuizeze bugetul in doar 16 minute, daca imi amintesc eu bine, ceea ce ne bucura pe de o parte, pe de alta parte, ne face in viitor sa regandim…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat, vineri, la o actiune de plantare pe raza Ocolului Silvic Bacau, cu ocazia Lunii Plantarii Arborilor, marcata anual intre 15 martie si 15 aprilie. Potrivit datelor transmise de minister, in cadrul actiunii, pe o parcela de 1,5 hectare vor fi plantati 3.750…

- Persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, incepand din data de 19 martie 2024, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul…

- Ghidurile de finanțare pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel ca, incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul Programelor…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca Executivul a aprobat bugetul Administratiei Fondului de Mediu: "Este un buget extrem de ambitios". El anunta si deblocarea programului Casa Verde panouri fotovoltaice 2023: "Speram ca vineri sa avem intreaga lista a beneficiarilor", potrivit stiripesurse.ro.Aproape…

- Bugetul propus pentru programul-pilot „Rabla pentru sobe" este de 500 de milioane de lei, iar finantarea se acorda pentru dispozitivele cu randament de minimum 80% si emisii mici de poluanti – afirma ministrul Mediului, Mircea Fechet. Intr-o conferinta de presa sustinuta astazi, Mircea Fechet a spus…

