Romanii vor putea cumpara si motociclete prin Rabla 2020 iar aceia care vor achizitiona un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioada de cel putin un an, a anuntat marti, ministrul demis al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor avea, in acest an, un buget total de 545 de milioane de lei, din care 140 de milioane de lei doar pentru achizitia de masini electrice sau hibrid plug-in. "Pentru Rabla Clasic investim un buget mai mare decat anul trecut, 405 milioane de lei. Aceasta suma ne va permite sa crestem la 60.000 numarul masinilor…