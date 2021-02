Stiri pe aceeasi tema

- Seful fractiunii parlamentare a Partidului Socialistilor, Corneliu Furculita, a anuntat joi, 11 februarie, despre crearea noii majoritati parlamentare dintre Partidul Socialistilor si deputatii din asa-numita Platforma „Pentru Moldova”, controlata de fugarul Ilan Sor.

- Platforma „Pentru Moldova” va semna pentru desemnarea Marianei Durlesteanu in calitate de candidat la functia de premier. Intr-o declaratie difuzata presei se arata ca Mariana Durleșteanu este capabila sa formeze un cabinet de miniștri anti-criza.

- CHIȘINAU, 31 ian - Sputnik. In mai multe țari europene exista o procedura legala in care fracțiunea majoritara ii poate propune șeful statului candidatul sau pentru funcția de prim-ministru. Un astfel de mecanism funcționeaza și in Moldova, insa este rar folosit de cineva. Așa cum a spus Alexandru…

- CHIȘINAU, 27 ian - Sputnik. Comentatorul politic Corneliu Ciurea a apreciat ca, cel mai probabil, Parlamentul va respinge candidatura Nataliei Gavrilița, propusa de Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru. © Sputnik / Мирослав РотарьVa susține PAS candidatul propus de Sandu? Și care este poziția…

- Toate partidele parlamentare au declarat, intr-un moment sau altul, ca vor alegeri anticipate, mai ales dupa victoria Maiei Sandu la prezidențiale, o victorie care a fost interpretata și drept un vot pentru o schimbare de fond in politica moldoveneasca. Numai ca de la declarații la anticipate este…

- Numeroși moldoveni veniți din toata țara s-au strans duminica la Chișinau, la apelul presedintelui ales, Maia Sandu, pentru a cere demisia guvernului si dizolvarea parlamentului controlat de socialiștii lui Igor Dodon, scriu AFP și Euronews.50.000 de oameni au participat la protestul ținut in Piața…

- „Romania condamna modul netransparent si contrar practicilor democratice in care au actionat, la 3 decembrie 2020, in Parlamentul Republicii Moldova, PSRM si Platforma ,,Pentru Moldova"", care include Partidul Sor, ignorand flagrant votul masiv exprimat de cetatenii Republicii Moldova la alegerile prezidentiale…

- CHIȘINAU, 20 nov - Sputnik. Dupa ce Partidul Democrat din Moldova (PDM) s-a retras de la guvernare, in forul legislativ nu mai exista o majoritate parlamentara. Din acest considerent, noțiunile de „putere” și „opoziție” nu pot fi utilizate pentru moment in sala de ședințe a Parlamentului. Toate…