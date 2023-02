Cantaretul R. Kelly, star R&B deja condamnat la 30 de ani de inchisoare in iunie pentru agresiuni sexuale comise asupra femeilor, unele adolescente, a fost condamnat joi la 20 de ani de inchisoare pentru pornografie infantila, anunta CNN. Cantaretul in varsta de 56 de ani, cunoscut in intreaga lume pentru hitul sau „I Believe I Can Fly” si pentru cele 75 de milioane de discuri vandute, a fost gasit vinovat in septembrie anul trecut. El a fost insa achitat de alte acuzatii de obstructionare a justitiei. O cerere pentru un nou proces a fost respinsa, scrie news.ro. Robert Kelly este un pradator…