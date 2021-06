Nu este intotdeauna ușor sa gasești timpul pentru a avea parte de un moment de tandrețe in cuplu. De ce sa nu apelezi la „quickie”? Va dezvaluim tot ce trebuie sa știți despre aceasta tehnica care se bazeaza pe spontaneitate. Viața profesionala și cea privata sunt adesea incarcate. Intre munca,... The post Quickie sau cum sa-ți condimentezi viața sexuala appeared first on Tabu .