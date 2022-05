Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise a pilotat un elicopter cu care a aterizat pe un portavion american, o aparitie epica pe covorul rosu la premiera noului sau blockbuster, "Top Gun: Maverick", relateaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Vedeta de la Hollywood a povestit ca realizarea acestui film a fost o situatie "acum sau…

- Un desant cu stil: Tom Cruise a pilotat un elicopter cu care a aterizat pe portavionul american USS Midway in San Diego, California, o apariție spectaculoasa pe covorul rosu la premiera noului sau blockbuster. Starul de la Hollywood a povestit ca realizarea acestui film a fost o situatie „acum sau…

- Tom Cruise a pilotat un elicopter cu care a aterizat pe un portavion american, o aparitie epica pe covorul rosu la premiera noului sau blockbuster, „Top Gun: Maverick”, relateaza The Hollywood Reporter și News.ro.

- Masyanya, un serial animat pentru adulți din Rusia, l-a prezentat in cel mai recent episod pe președintele rus Vladimir Putin drept un monstru care a invadat Ucraina, omorand oameni nevinovați. Serialul a fost retras imediat de autoritațile ruse, pe motiv ca discrediteaza” forțele armate ale Rusiei”,…

- Cea de-a 75-a editii a Festivalului de la Cannes ii va oferi un omagiu special lui Tom Cruise pentru intreaga sa cariera, cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la singura sa prezenta la acest concurs cinematografic si prezentarii, in premiera mondiala, a noului sau film „Top Gun: Maverick”, relateaza…

- Noul film ”Top Gun” il readuce pe Tom Cruise in pielea pilotului Pete Mitchell. Cand va fi lansat in cinematografe ae 27 mai.Și se pare ca printre ceilalți protagoniști se numara și fostul rival al lui Maverick: Iceman, jucat de Val Kilmer. Nu se știu prea multe detalii despre subiectul filmului. Un…

- Televiziunea de stat a difuzat un clip de propaganda cu Kim Jong Un in geaca de piele neagra, in stil american Top Gun, cu racheta in fundal. Japonia și Coreea de Sud au avertizat ca acest test a ridicat nivelul de amenințare in regiune.

- Smiley dezvaluie finalul povestii de iubire in 5 acte din serialul sau muzical „Mai mult de-o viata” odata cu lansarea ultimului episod care da si numele proiectului. Dupa povestea unei prietenii infantile ce naste o iubire initial inocenta, apoi pasionala si, intr-un final tradata, Smiley da acum verdictul:…