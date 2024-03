După 25 de ani, Baywatch revine la tv într-o nouă formulă! Dupa 25 de ani, Baywatch revine la tv intr-o noua formula! Baywatch a avut unsprezece sezoane și a rulat in perioada 1989 – 1999. Serialul a intrat atunci in Cartea Recordurilor ca cel mai vizionat serial TV din toate timpurile, reușind sa atinga peste 1 miliard de telespectatori intr-o singura saptamana. Conform presei internaționale, cel mai iubit serial cu salvamari va reveni pe tv, dupa 25 de ani. Fremantle, compania care deține drepturile, ar fi confirmat deja acest remake. Noul serial va avea aceeași echipa de producatori. Ce nu se știe insa daca și actorii din seria originala iși vor face… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

