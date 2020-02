QNAP pune o soluție de recunoaștere facială pe NAS-uri QNAP Systems a lansat QVR Face, o soluție inteligenta de recunoaștere faciala, care ruleaza pe serverele NAS, integrand o tehnologie avansata AI pentru prelucrarea imaginilor. Aplicația QVR Face pentru serverul NAS integreaza camerele cu streaming RTSP și sistemele terțe prin API, permițandu-le utilizatorilor sa construiasca cu ușurința un sistem de recunoașterea faciala la costuri optime, […] The post QNAP pune o soluție de recunoaștere faciala pe NAS-uri appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

