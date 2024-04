Stiri pe aceeasi tema

- IN VIZOR… Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF ) iși intensifica lupta impotriva evaziunii fiscale, adaugand neindeplinirea obligației de raportare a facturilor in sistemul e-Factura ca un criteriu principal in analiza de risc pentru selecția firmelor destinate controlului. Aceasta mișcare…

- Societatea Romaneasca de avocatura Pavel Margarit și Asociații Incepand cu anul 2024, Codul Fiscal sufera o serie de modificari operate prin Legea 296/2023 și prin Ordonanța de urgența 115/2023, printre care se numara și modalitatea de calcul a impozitului pe venitul microintreprinderilor, condiții…

- Curtea Constituționala a decis astazi. Legea, adoptata de Camera Deputatilor pe data de 19 decembrie, prin care se inaspresc pedepsele pentru evaziune fiscala, e constitutionala. De exemplu, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național sau…

- Controalele fiscale s-au cvasi generalizat in ultimul timp si, chiar daca ariile majore de interes ale acestora au ramas in general aceleasi ca in anii trecuti, abordarile ANAF au devenit mai inovative si mai complexe cu alte implicatii pentru contribuabili, sustin consultantii PwC Romania intr-o analiza,…

- In legea promulgata se prevede instituirea unor obligatii pentru prestatorii de servicii de plata de pastrare a evidentelor privind platile transfrontaliere si beneficiarii acestora si de punere a acestor evidente la dispozitia organelor fiscale. „Prestatorii de servicii de plata sunt obligati sa pastreze…

- In toata aceasta tevatura cu e-factura, avem și un lucru pozitiv: bonurile fiscale care indeplinesc condițiile de factura simplificata nu este obligatoriu sa fie transmise prin sistemul e-factura. Pentru ca un bon fiscal sa fie considerat factura simplificata trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții,…

- Operațiunile de reorganizare sunt un subiect de interes in contextul noilor modificari fiscale, societațile fiind tot mai interesate sa-și consolideze operațiunile și sa-și eficientizeze structurile. Insa fiecare operațiune vine cu avantajele și consecințele aferente, fiscale și financiare, și ar trebui…