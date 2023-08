Stiri pe aceeasi tema

- ”Vanzarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare noi din Romania vor incheia anul 2023 pe crestere, estimata la circa 7% comparativ 2022, insa productia auto locala va fi pe minus, singura scadere dintre cele cinci piete din Europa Centrala analizate de PwC in raportul Autofacts”, arata PwC.…

- Romania se afla printre statele cu cea mai mare inflație, la nivelul Uniunii Europene. Datele Eurostat Romania se afla printre statele cu cea mai mare inflație, la nivelul Uniunii Europene. Datele Eurostat In luna iulie, rata anuala a inflației in Uniunea Europeana a scazut la 6,1%, de la 6,4% in iunie,…

- Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fața de primele trei luni din 2022, tranzacțiile in segmentul industrial și logistic reprezentand aproximativ 50% din volum, iar cele din segmentul birourilor circa 40%,…

- Executivul european a anunțat luni, 26 iunie, ca a aprobat un ajutor in valoare de 100 de milioane de euro pentru cinci țari din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, careia ii va reveni o cota de 29,73 milioane de euro, a informat Agerpres. Suma se adauga celor 10 milioane primite deja de țara noastra…

- Suspendarea taxelor la import, a contingentelor și a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana se prelungește cu un an. Aceasta dovada puternica a sprijinului ferm pe care UE il acorda Ucrainei…

- Agricultorii romani au participat, astazi, la Bruxelles, la un protest de doua ore al fermierilor din tarile Europei Centrale si de Est, nemultumiti de problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agroalimentar. Acestia denunta faptul ca regiunea este inundata de produse ucrainene,…