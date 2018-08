Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto in…

- Rusia este gata sa investeasca 50 de miliarde de dolari in sectorul petrolifer și gazeifer al Iranului, a declarat Ali Akbar Velayati, consilier pe probleme de relații internaționale al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, citat de The Financial Times, conform mediafax. Declarația,…

- Presedintii din Statele Unite si Rusia, Donald Trump si Vladimir Putin, au convenit sa intensifice eforturile pentru combaterea terorismului, informeaza Mediafax."Am discutat si despre mizeria terorismului radical islamic de pe urma caruia Rusia si Statele Unite au avut de suferit. Vom mentine…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 17:04 Trump: Intalnirea cu Putin “a inceput foarte bine” Presedintele american Donald Trump apreciaza ca summitul sau cu Vladimir…

- Vladimir Putin este „o pasare de noapte”. In timp ce in presa acesta este 24 de ore din 24, Putin lucreza in mare parte noaptea, potrivit unui profil publicat de jurnalistul Ben Judah, care si-a petrecut trei ani din viata studiind obiceiurile liderului rus pentru cartea sa, scrie Business Insider.…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant rus fata de regimul lui Vladimir Putin, a anuntat ca a fost eliberat dupa 30 de zile de detentie, cu cateva ore inainte de festivitatile de deschidere a Cupei Mondiale de Fotbal-2018, care se desfasoara in Rusia, informeaza AFP, preia Agerpres."Sunt din…