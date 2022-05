Mercenarii din grupul Wagner care lupta in Ucraina alaturi de armata rusa au transmis mesaje descurajatoare de pe front si i-au cerut lui Putin sa mobilizeze si sa trimita rapid 800.000 de soldati. Pe contul oficial de Telegram al grupului paramilitar, luptatorii au scris ca daca Rusia nu va trimite soldati, ei nu vor putea castiga razboiul. Canalul de Telegram Reverse Side of the Medal, care e administrat de soldati privati aflati sub contract cu grupul Wagner, a transmis un mesaj ca raspuns la o declaratie a presedintelui Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin. „Nu ar trebui sa existe nicio…