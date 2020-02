Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat sambata ca nu doreste ca Rusia sa se intoarca la practica din epoca sovietica de a avea conducatori pe viata care au murit in functie fara o strategie de succesiune adecvata, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel au sustinut sambata o conferinta comuna la care au raspuns unor intrebari despre situatia din Libia. Intrebat daca mercenarii cunoscuti ca Wagner Group lupta in Libia, Putin a raspuns ca in cazul in care exista rusi in aceasta tara,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian Bashar al-Assad, marti, la Damasc, marcand a doua vizita a liderului de la Kremlin in Siria, de cand Moscova a intervenit decisiv de partea presedintelui sirian intr-un razboi civil, noteaza Reuters.

- Fortele guvernamentale ucrainene si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au inceput schimbul de prizonieri in urma caruia toti prizonierii ramasi dupa cinci ani de conflict vor reveni acasa, a anuntat duminica biroul presedintiei tarii, transmite Reuters potrivit news.roAcordul a fost…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a afirmat ca presedintele american Donald Trump i-a trimis o scurta scrisoare omologului sau rus Vladimir Putin referitoare la Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune (INF), a informat duminica Reuters, citand Interfax.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Bulgaria ca intarzie in mod deliberat constructia sectiunii sale a gazoductului TurkStream, motiv pentru care a avertizat guvernul de la Sofia ca Rusia ar putea gasi solutii pentru ca acest gazoduct sa ocoleasca teritoriul bulgar, informeaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care impune ca smartphone-urile, computerele si televizoarele smart vandute in Rusia sa aiba preinstalate softuri rusesti, transmite Reuters.Citește și: Klaus Iohannis iși anunța prioritatea mandatului: Sa nu va așteptați sa incetez razboiul…

- Rusia va construi un nou site online pentru o enciclopedie nationala, dupa ce presedintele Vladimir Putin a remarcat ca Wikipedia nu ofera informatii de incredere si ar trebui inlocuita, transmite luni Reuters. Aceasta masura le va asigura oamenilor accesul la "informatii de incredere…