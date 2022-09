Stiri pe aceeasi tema

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron indeamna miercuri comunitatea internationala, in marja Adunarii Generale a ONU, la New York, ”sa exercite presiuni la maximum” asupra presedintelui rus Vladimir Putin, care s-a declarat pregatit sa foloseasca impotriva Occidentului ”toate mijloacele” din arsenalul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, in cadrul unui discurs rostit la un eveniment care a marcat implinirea a 1.160 de ani de la nașterea statului rus și in care i-a laudat pe soldații care lupta in Donbas, ca este „periculos” pentru Rusia sa iși „slabeasca suveranitatea” și ca țara…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia nu a pierdut nimic in urma campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce Occidentul a eșuat, deoarece incercarea zadarnica și agresiva de a izola Rusia prin sancțiuni distruge economia globala, iar Asia caștiga relateaza Reuters. Toate acțiunile…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a demis vineri prin decret pe seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, care s-a remarcat in ultimele luni prin declaratiile sale belicoase la adresa Occidentului, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a demis vineri, prin decret, pe seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, care s-a remarcat in ultimele luni prin declaratiile sale belicoase la adresa Occidentului, relateaza AFP.