Putin spune că războiul din Ucraina a fost declanșat de Occident: „Este instigatorul direct” Razboiul din Ucraina a fost declanșat de „Occidentul colectiv”, care este cel „vinovat pentru ceea ce se intampla astazi” – a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu conducerea Dumei de Stat și liderii grupurilor parlamentare, relateaza Rador, citand agenția oficiala rusa de presa TASS. „Ni se spune ca noi am inceput razboiul in Donbas, in Ucraina. Nu, acesta a fost declanșat de același Occident colectiv, organizand și susținand o lovitura de stat armata neconstituționala in Ucraina, in 2014, apoi incurajand și justificand genocidul impotriva locuitorilor din Donbas. Occidentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, președintele rus Vladimir Putin le-a spus participanților la summitul economic de la Sankt Petersburg ca din punctul sau de vedere, tot teritoriul statelor ce faceau parte candva din componența URSS este, de fapt, teritoriu al Rusiei. Dintre cele 15 state care formau URSS, pe langa Rusia, Ucraina…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut propunerea de acordare a titlului de Erou al Rusiei locotenentului Baldan Tsydypov, care a salvat 150 de militari in timpul razboiului din Ucraina. "Susțin!", a spus liderul de la Kremlin. Solicitarea a venit din partea șefului republicii Buryatia, Alexei…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, l-a atacat pe Vladimir Putin in timpul ședinței de judecata in care a fost audiat prin videoconferința direct din inchisoare, spunand ca președintele rus este un nebun care a provocat „razboiul stupid” din Ucraina pe baza unor minciuni, informeaza Reuters .…

- Moscova a obtinut, in timpul operatiunii din Ucraina, ”probe documentare ale unor componente ale armelor biologice care au fost create in principal” in apropierea granitelor Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin , luni. Liderul de la Kremlin a mai zis ca ”se cauta posibile metode si mecanisme…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia luna, iar sancțiunile impuse Rusiei continua sa aiba consecințe atat asupra țarii conduse de Vladimir Putin cat și asupra celorlalte țari, din Europa, spre exemplu. Gazprom, cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din lume (controlata de statul rus)…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia luna, iar sancțiunile impuse Rusiei continua sa aiba consecințe atat asupra țarii conduse de Vladimir Putin cat și asupra celorlalte țari, din Europa, spre exemplu. Gazprom, cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din lume (controlata de statul rus)…

- Oligarhul rus Oleg Tinkov, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, solicita oprirea “masacrului” Rusiei in Ucraina și indeamna Occidentul sa ajute la incheierea „acestui razboi nebunesc”. Tinkov susține ca 90% dintre ruși sunt „impotriva acestui razboi” și a numit forțele Rusiei o „armata de…

- "Ce se intampla acum in Ucraina e o tragedie, dar nu am avut de ales", e declaratia uluitoare a lui Vladimir Putin. Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, a facut afirmatii si mai socante: a spus ca ceea ce a vazut in Bucha este o operatiune pusa la cale de britanici si ucraineni. Aflat la cosmodromul…