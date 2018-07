Stiri pe aceeasi tema

- Propuneri "concrete" pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin și Donald Trump in cadrul summitului de la Helsinki, a anunțat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, citat de AFP.

- Rusia este gata sa discute despre o noua intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a informat agentia de presa Interfax citandu-l vineri pe ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, noteaza Reuters. Casa Alba a declarat joi ca Trump l-a invitat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi ”forte” din Statele Unite ”pregatite sa sacrifice relatiile ruso-americane”, la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, extrem de criticat in tara din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP. ”Vedem ca exista…

- Președintele american Donald Trump a aparat interesele naționale ale țarii sale in cadrul intrevederii de la Helsinki cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, citat de agenția de știri Tass, conform mediafax. "Prima reacție la…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

