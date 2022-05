Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și Ursula von der Leyen au anunțat vineri un task force pentru a sprijini Europa in eforturile de a concretiza independența de Rusia in ceea ce privește gazul și petrolul. Grupul de lucru va cauta alternative pentru gazul lichefiat cu scopul de a readuce dependența Europei de Rusia. SUA va…

- Rusia anunța ca nu mai negociaza cu Japonia despre Insulele Kurile, ci le pastreaza, menținand astfel situația de ocupație care dateaza de la sfarșitul celui de-al doilea Razboi Mondial. Anunțul privind refuzul Rusiei de a mai negocia cu Japonia a fost transmis, la 21 martie 2022, de Ministerul de Externe…

- Marea Britanie a anunțat o serie de noi sancțiuni care afecteaza aeronavele rusești și exporturile de tehnologie spațiala și aviatica. Masurile vor conferi guvernului capacitatea de a reține aeronave rusești din Marea Britanie și catalogheaza drept infracțiune penala folosirea spațiului aerian britanic,…

- Istoria nu-l va ierta. Dupa cum nu-l vor ierta nici mamele ce si-au luat copiii in brate si au fugit plangand peste granita. Nu-l vor ierta nici cei care si-au pierdut fiii pe front. Nu-l va ierta nici propriul sau popor, pe care-l duce la marginea prapastiei. Se dovedeste inca o data ca nu poti stapani…

- Cristian Tudor Popescu a relatat in ultimul sau editorial situația prin care trece astazi Ucraina. “Astazi, 2 martie, peste Prut se ține Ziua Memoriei, pentru cei uciși. Se implinesc 30 de ani de la razboiul din Transnistria, intre polițiștii și voluntarii Republicii Moldova (țara nu avea inca armata)…

- Agentia de stat rusa RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia. La scurt timp, articolul a fost sters, insa acesta a ramas in arhiva. „Rusia isi restabileste unitatea – tragedia…

- Ursula von der Lyen, președinta Comisiei Europene, a transmis al treilea mesaj in cateva ore, impotriva Rusiei. Aceasta a facut declarații alaturi de Charles Michel, președintele Consiliului European. ”Vrem sa deconectam Rusia de la tehnologie, sancțiunile noastre vor crește inflația, vor pune la pamant…